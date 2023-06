Un nuovo mammografo all’ospedale di Gioia Tauro

Nel contesto delle criticità che affliggono molte strutture ospedaliere del territorio, vi è una luce di speranza nell’arrivo di un nuovo mammografo di ultima generazione all’ospedale civico “Giovanni XXIII”. È stata infatti deliberata, nei giorni scorsi, dal direttore generale dell’Asp di Reggio, Lucia Di Furia, la fornitura, tramite la ditta “Metaltronica Spa” di Pomezia (Roma), di un mammografo digitale con tomosintesi comprensivo di tutti gli accessori necessari, per un importo di circa 144 mila euro.

Nonostante le sfide e le lacune che persistono, l’introduzione di una tecnologia all’avanguardia è stata accolta come un fatto comunque importante, soprattutto in relazione all’assistenza sanitaria e prevenzione rivolta alle donne dal sindaco Aldo Alessio che, nel ringraziare il direttore Di Furia, plaude alla politica dei piccoli passi: «Finalmente – evidenzia – dopo tanti anni di attesa, siamo passati dalle parole ai fatti, grazie alla nuova dirigente generale Di Furia: passo dopo passo si cominciano a portare a casa i primi risultati. Ci auguriamo – aggiunge però il primo cittadino – che da questo nuovo impegno della Di Furia ci possano essere anche ulteriori novità migliorative per quanto riguarda la struttura e il funzionamento dell’ospedale di Gioia Tauro. Noi avevamo chiesto l’apertura del reparto di cardiologia, cosa che è avvenuta, anche se ha bisogno di altri strumenti per funzionare perfettamente; il reparto di Medicina è anche operativo ma, in ogni caso, ci deve essere una strategia più generale affinché si possano avere in tutti i reparti i servizi utili a garantire il corretto funzionamento della struttura ospedaliera di Gioia Tauro. E ovviamente anche il Pronto soccorso, quindi che l’emergenza venga gestita nel migliore dei modi».

