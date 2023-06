Aeroporto di Reggio Calabria, continuano a volare solo polemiche

Continuano a “volare” polemiche sull’Aeroporto dello Stretto. E mentre il consigliere comunale Nino Castorina continua a sostenere «la necessità di programmare un Consiglio Comunale aperto a tutte le istituzioni dove ognuno, quota parte possa assumere le proprie responsabilità in merito a quello che è il presente ed il futuro dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria», la Filt-Cgil replica a muso duro alle esternazioni fatte da Chindemi, presidente della task force per l’aeroporto dello Stretto, bollandole come «incomprensibili e strabilianti».

«Abbiamo posto legittimamente domande – spiega il segretario della Filt-Cgil Reggio Calabria Domenico Laganà – alle quali ancora una volta la Città Metropolitana si è sottratta. La Filt-Cgil alza polveroni se chiede se le motivazioni date nel 2017 per non entrare nel capitale sociale della Sacal sono le stesse di oggi? La Filt-Cgil strumentalizza se continua a domandare quali posizioni aveva assunto la città metropolitana nel difendere 107 lavoratori licenziati? La Filt-Cgil mistifica fatti quando rileva di avere denunciato 8 mesi prima il tentativo di privatizzazione della Sacal che avrebbe di fatto chiuso lo scalo reggino e di non avere avuto reale sostegno dalla Città Metropolitana? La Filt-Cgil produce disinformazione quando chiede chi sono i privati con cui si sta discutendo? La Filt-Cgil emette sentenze quando chiede che la Società sia a controllo e partecipazione pubblica?».

