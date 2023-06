Periferie “assetate” a Reggio: per quanto ancora? Disagi a San Giovanni e Villa S. Giuseppe

Due quartieri d Reggio Calabria stretti nella morsa della sete e dei disservizi. Rubinetti a secco per le periferie nord e sud della città. Un problema che avvicina Villa San Giuseppe a San Giovanni di Pellaro da circa dieci giorni senz’acqua. Un disagio generato nell’area sud dal guasto di una pompa. Ci sono voluti diversi giorni, per reperire questo prezioso strumento. Ma alla fine la pompa è arrivata. Solo che si è scoperto solo dopo averla allocata nel vano a diverse decine di metri sotto terra che non funzionava.

E adesso? Una domanda che pare non avere una risposta chiara. Da Palazzo San Giorgio fanno sapere che la ricerca per trovare un’altra pompa funzionante sia stata estesa in diverse regioni, ma con esito non positivo. Al momento. E questo non fa che gettare nella disperazione i residenti di interi quartieri che da giorni vivono nell’attesa che uno dei servizi essenziali possa essere ripristinato. «Lavoro nel settore della sanità – dice una residente quasi in lacrime – devo avere la possibilità almeno di lavare le divise. Non so più cosa fare». I cittadini contestano «mancanza di trasparenza nel fornire chiarimenti alla comunità sul problema e sui tempi di risoluzione. Le notizie vengono date in modo frammentario e contrastante (chi dice che la pompa sia stata reperita a Catania, chi invece sia stata concessa da Sorical addirittura mal revisionata con rischio che non avrebbe funzionato come è avvenuto effettivamente). Nessuna nota è stata diramata su i disservizi. Nessun piano alternativo se non le autobotti comunali che pare siano guaste, nemmeno tramite la Prefettura con la protezione civile come avviene in tutte le città.

