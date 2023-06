Rifiuti a Reggio, stand by fino all’autunno. Le parti “congelano” il contenzioso

Un nuovo maxirinvio a dopo l’estate: il Consiglio di Stato esaminerà a ottobre la vicenda relativa allo scontro tra Teknoservice e il Comune da un lato ed Ecologia Oggi dall’altro. Era stato richiesto un provvedimento cautelare dopo la sentenza del maggio scorso che aveva provocato un ribaltone nel servizio di gestione del servizio di igiene urbana in città. Sia il Comune che la ditta piemontese arrivata a Reggio circa due anni addietro (ma che non ha mai potuto operare al 100% proprio a causa del contenzioso avviato) sembrava avessero fretta di definire la partita, considerato anche la circostanza che il Tar aveva inibito la possibilità per Palazzo San Giorgio di procedere con il riaffida mento dell’appalto milionario alla stessa ditta. Ma nell’udienza dei giorni scorsi davanti ai giudici d’appello del Consiglio di Stato, il Municipio e la Teknoservice hanno deciso di desistere da questa richiesta.

Allo stesso tempo Ecologia Oggi si è impegnata a non chiedere, prima della data del 12 ottobre 2023, fissata per la trattazione del merito del ricorso, l’esecuzione della sentenza di primo grado.

