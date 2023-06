Soccorso motoveliero con 106 migranti al largo di Roccella Ionica

Unità della Guardia Costiera hanno portato in salvo un motoveliero carico di migranti in difficoltà a largo delle coste italiane. L'operazione di soccorso si è svolta a 55 miglia dalla località costiera di Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

A bordo dell'imbarcazione erano presenti circa 106 migranti, che sono stati intercettati e soccorsi dalle unità della Guardia Costiera. L'operazione ha richiesto un delicato trasbordo di 55 migranti sulla motovedetta CP 311, impegnata nelle operazioni di soccorso.