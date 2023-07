Reggio, omicidio Ielo. Dalla rapina all’agguato: il regolamento di conti dopo sei mesi di tregua

Poco più di sei mesi di tregua prima dell'efferato regolamento di conti. Passarono 198 giorni tra il barbaro avvertimento dell’8 novembre 2016 quando due malviventi con in testa un casco da motociclista fecero irruzione della rivendita di tabacchi di Gallico ed aggredirono, malmenarono e ferirono con una pistolettata alla bocca Bruno Ielo; e l’agguato del 25 maggio 2017 quando in via Nazionale Catona scattò l'esecuzione in stile mafioso dell’ex carabiniere che in sella al proprio scooter rientrava a casa dopo aver concluso la giornata lavorativa.

La sera dell'omicidio è stata ricostruita con scientifica precisione dagli investigatori della Squadra Mobile. Ogni step delle indagini, condotte in sinergia operativa con i colleghi delle Volanti e gli specialisti della “Scientifica”, è stato ripercorso in Corte d'Assise nel processo di primo grado. Ogni singolo dettaglio è stato riversato in dibattimento, dalle fasi immediatamente precedenti la sparatoria mortale fino all'imboscata del killer che non gli ha dato scampo: «Dopo poco più di sei mesi dal violento episodio della rapina, Ielo Bruno, che aveva ripreso nel frattempo a lavorare presso la sua tabaccheria, veniva ucciso nella serata del 25.5.2017 a Catona, mentre viaggiava a bordo del proprio scooter per fare rientro a casa, dopo aver terminato la propria giornata lavorativa. La dinamica dei fatti è stata illustrata dinanzi a questa Corte, all'udienza del 19.7.2021, dalla dottoressa Sandra Manfrè, commissario capo della Polizia di Stato e dirigente della terza sezione della Squadra Mobile di Reggio Calabria, la quale ha ripercorso i primi accertamenti svolti dalle Forze dell'ordine sul luogo del fatto e ha ricostruito i momenti dell'omicidio attraverso le riprese video degli impianti della zona, acquisite agli atti del fascicolo del dibattimento».

