Gioia Tauro, consegnati dalla Città metropolitana i lavori di ampliamento del “Severi”

Sono stati consegnati ieri mattina dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria i lavori di ampliamento dell’Istituto scolastico “F. Severi”. Si tratta di un’opera programmata dalla Metro City che ha impegnato 3,3 milioni di euro e riguarderà la demolizione di una parte del plesso e la costruzione in verticale di una nuova struttura, adiacente quell’area.

L’obiettivo di Palazzo Alvaro, sul solco delle linee di mandato programmate dal sindaco Giuseppe Falcomatà, e oggi proseguite dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, è dotare le scuole del comprensorio metropolitano di strutture moderne e sicure, con un maggior numero di classi, confortevoli, tecnologicamente al passo con i tempi. L’ampliamento dell’Istituto “Severi”, come spiega lo stesso Versace, rientra in una serie di interventi mirati sulle scuole del comprensorio della Piana, rappresentando uno dei centri educativi maggiormente frequentato dai giovani.

I lavori, seguiti dal settore Ediliziacoordinato dal dirigente Giuseppe Mezzatesta, su progetto di Agis srl (il rup è Francesco Rigoli), dureranno da contratto, 547 giorni. Nella struttura saranno realizzate 21 nuove aule, alcune di queste modulari, che all’occorrenza possono modificarsi negli spazi, realizzando fino a 5 laboratori.

