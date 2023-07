Reggio, conto alla rovescia per gli interventi alla scuola Ibico

La scuola “Ibico” di Santa Caterina rinasce davvero. È stato assegnato l’appalto per l’adeguamento sismico e la ristrutturazione dell’edificio e degli impianti. La notizia arriva direttamente dall’amministrazione comunale con il consigliere delegato ad Agenda Urbana Carmelo Romeo che è molto soddisfatto anche se attende la materiale apertura del cantiere che dovrebbe avvenire prima della fine dell’estate. È un simbolo che rinasce la scuola Ibico di Santa Caterina, che è chiusa del 2 novembre 2011, perché l’edificio sarebbe dovuto essere sottoposto ad un adeguamento statico con interventi di consolidamento strutturali.

Inizialmente era stato previsto solo un intervento di adeguamento statico dell’edificio (attività prevista attraverso un cofinanziamento tra Regione e Comune) inserito tra i finanziamenti per edilizia scolastica della Calabria, nel piano triennale, nell’anno 2017. Successivamente la scuola è stata vandalizzata più volte, sono stati danneggiati gli infissi e gli impianti, per cui i lavori non potevano essere limitati soltanto al risanamento di tipo strutturale, era necessaria, anche, una manutenzione straordinaria di tutto il plesso.La triste parabola della scuola di uno dei rioni più popolosi della città può essere finalmente ribaltata e un plesso scolastico potrà riaprire nei prossimi mesi fornendo un anni.

