Reggio, tanti cantieri aperti e il traffico in centro... impazzisce

Il corso Matteotti a Reggio chiuso a metà, via Demetrio Tripepi bloccata all’altezza di piazza De Nava e poi i lavori di via Campanella interdetta al traffico, gli interventi di rifacimento del manto stradale in via Sant'Anna e via Andiloro. Sembra una tempesta perfetta capace di generare il caos nella viabilità del centro storico.

Da due giorni il traffico in città sembra impazzito e trovare parcheggio diventa un terno al lotto. Una situazione che sembra ingestibile per via dei lavori che interessano alcune delle direttrici principali su cui si snoda la viabilità. I ritardi che si sono registrati su alcuni cantieri hanno generato un accavallamento dei lavori che inevitabilmente finiscono per paralizzare la circolazione, soprattutto nelle ore di punta. Una situazione che salvo “correttivi” adottati dall’Ente sembra doversi protrarre per qualche settimana. Visto il ritmo lento a cui procedono i cantieri deserti per giorni. E così il rifacimento del manto stradale che in un contesto “normale” si esegue in una manciata di giorni, anzi di notti proprio per evitare di creare disagi, qua va avanti per mesi. E per di più senza segnalazioni adeguate, senza un presidio delle forze dell’ordine. Così capita che ci si imbatte in una transenna quando è impossibile ormai cambiare percorso e si è costretti e rimanere chiodati nel traffico.

Uno scenario da paura quando la stagione turistica sembra dover registrare buoni numeri in termini di presenze (almeno questo è l’auspicio) e quella dei saldi di fine stagione è proprio ai nastri di partenza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina