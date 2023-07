Lungomare di Reggio, stretta sui lavori: domani vertice con le imprese

Un incontro a Palazzo San Giorgio per tracciare un cronoprogramma snello per abbattere i tempi di realizzazione. Dopo qualche ritardo iniziale i lavori per il completamento del manto stradale di Corso Matteotti cambiano passo. Almeno così ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, che smentisce l’ipotesi dei ritardi nei pagamenti dello stato di avanzamento dei lavori e quindi il blocco dell’operazione. Il cantiere aperto i primi di maggio avrebbe dovuto procedere per step e nell’arco di 45 giorni avrebbe dovuto ultimare gli interventi.

Ma le previsioni iniziali hanno subito qualche rallentamento con il risultato che la chiusura anche se parziale di Corso Matteotti combinata all’apertura di altri cantieri in città ha finito per paralizzare il traffico nei giorni in cui si registrano le presenze di turisti e l’avvio della stagione dei saldi. La viabilità del centro storico in questi giorni ha subito un pesante rallentamento, tra i lavori della via Marina e quelli di via Demetrio Tripepi all’altezza di piazza De Nava, segnalato dagli automobilisti infuriati.

Il cantiere ha aperto i primi giorni di giugno e i tempi previsti allora erano di 40 giorni. Ma quel programma pare ormai saltato, visto che ancora solo un breve tratto è stato realizzato.

