Chiuso l’ingresso alla nuova 106: Siderno si trova “intrappolata”

Ma la chiusura dell'ingresso della nuova SS 106 dalla città di Siderno è solo temporanea oppure i cittadini ( e soprattutto i forestieri) si possono mettere l'anima in pace e scordarsi che esiste ? L'interrogativo è d' obbligo visto che sono ormai alcuni mesi da quando l'ingresso di quella strada è stato chiuso e non pare che ci sia alcuna avvisaglia per la sua riapertura. Già è un mezzo scandalo il fatto che la strada in questione, realizzata soltanto da pochi anni, sia stata oggetto di lavori di ripristino del manto stradale o ( non è ben chiaro...) di altri interventi. Ma il fatto, poi, che la strada continui a rimanere chiusa nella zona d'uscita della città, e quindi d'ingresso alla nuova 106, appare certamente strano.

Certo è che per Siderno la realizzazione di questa arteria non è stata fortunata . Già dall'inizio della sua inaugurazione si avvertì subito la necessità di spostare lo svincolo d’uscita (e ingresso) di Siderno della nuova SS 106. E' sembrato immediatamente un problema di primaria importanza se si voleva cercare di utilizzare meglio questa importante possibilità di collegamento tra l’arteria e il centro abitato. L’attuale svincolo - è parso subito chiaro - si portava appresso grandi precarietà e finanche la cattiva percorribilità della strada che conduce al centro storico di Siderno Superiore. Proprio all’uscita dello svincolo, infatti, unitamente alla possibile percorrenza di altre arterie locali è chiaramente indicato che si può arrivare, oltre che nel centro di Siderno anche a Siderno Superiore. Però questa indicazione, per coloro che non conoscono l’attuale realtà dell’arteria, può diventare una vera e propria trappola perché la strada da percorrere per raggiungere il centro storico sidernese è letteralmente devastata.

