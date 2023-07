Locri, chiude per 20 mesi la strada di grande comunicazione “Jonio-Tirreno”

“La strada di grande comunicazione “Jonio-Tirreno” verrà chiusa per 20 mesi per via di lavori già appaltati sulla galleria “Limina”. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro (ed ex sindaco di Locri) Giovanni Calabrese, intervenendo a palazzo Nieddu nell’incontro col Presidente Roberto Occhiuto, la Dg dell’Asp Lucia Di Furia e i vertici dell’associazione “Angela Serra” in cui si è fatto il punto sui lavori del nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale cittadino. Calabrese, che a maggio riuscì a convincere Anas a spostare l’inizio dei lavori sull’altra galleria (Torbido) al mese di settembre, ha parlato di gravi ma inevitabili disagi “per un territorio – ha dichiarato – che torna indietro di trent’anni e sarà di nuovo isolato”.