Mercati a Reggio, escalation dell’abusivismo. Senza controlli la situazione è esplosiva

Da un anno ascoltano promesse e rassicurazioni, ma la tanto attesa inversione di rotta non è mai arrivata. Così stanchi e preoccupati i vertici dell'Asnali la sigla di categoria degli operatori mercatali si rivolgono alla Questura. Le tensioni rischiano di diventare una questione di ordine pubblico, la presenza degli operatori abusivi è diventata troppo ingombrante all'interno delle strutture cittadine.

Dopo aver chiesto e sollecitato interventi e controlli al Comune e alla Polizia locale a cui competono queste attività il presidente regionale, Rosario Antipasqua, dopo aver espresso all’Ufficio territoriale del Governo la gravità della situazione, l’associazione di categoria chiede un incontro con il questore. La situazione è diventata ormai insostenibile. Del resto la vicenda è stata oggetto di un Cosp (comitato ordine e sicurezza pubblica). Non è una novità che la presenza degli operatori abusivi via via sempre più numerosa sia diventata un elemento destabilizzante. «Le regole devono essere osservate da tutti – ribadisce Antipasqua – si creano condizioni di concorrenza sleale perché chi non paga le tasse per l’occupazione del suolo pubblico propone condizioni economiche diverse rispetto a chi invece opera nella legalità». Non solo gli «abusivi sono arrivati al punto da ostruire le vie di accesso al mercato. E se fino ad oggi non si è arrivati ad una “collisione” è stato solo grazie al senso di responsabilità degli operatori onesti. Chiediamo solo che venga riaffermata la legalità». Però la pazienza è arrivata al capolinea e infatti annunciano dall’Asnali. «Se anche questa volta non dovessero arrivare risposte concrete siamo pronti ad un esposto alla Procura. Chiederemo al Comune il risarcimento dei danni che gli operatori onesti hanno subito per il protrarsi di questa situazione».

