La "Nuova Linea" dei clan a Scilla: rinviati a giudizio l'ex sindaco Ciccone, il fratello Gaetano e "Gigi" Paladino

Scilla nella morsa dei clan tra racket del pesce spada, pizzo agli esercenti e appetiti sugli appalti pubblici. Tutti rinviati a giudizio gli indagati dell'operazione "Nuova Linea", con l'accusa (per l'ala militare) di fare parte delle generazioni moderne delle ’ndrine di Scilla, come esponenti della cosca “Nasone-Gaietti”. Tra i rinviati a giudizio (con rito ordinario) anche l'allora sindaco di Scilla, Pasqualino Ciccone, il fratello Gaetano Ciccone (anche lui in passato primo cittadino) e l'ex consigliere comunale scillese, Girolamo “Gigi” Paladino.

Il Gup di Reggio Calabria, Vario Trovato, ha disposto il giudizio abbreviato per 19 persone. Altre 20 ritorneranno in Tribunale a Reggio, davanti al collegio presieduto da Fabio Lauria, per il processo ordinario che inizierà il 19 settembre. L'accusa è rappresentata dalla triade di Pubblici ministeri della Dda di Reggio Calabria - Walter Ignazitto, Diego Capece Minutoli e Nicola De Caria - che ha coordinato l'indagine dell'Arma dei Carabinieri.

A vario titolo, il ventaglio delle accuse spazia dall'associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni in concorso, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto di armi da fuoco, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, tutte fattispecie aggravate dall’agevolazione mafiosa.

In abbreviato la figura centrale dell'inchiesta, Giuseppe Fulco: secondo il pool antimafia «appena ritrovata la libertà nel novembre 2018, dopo quasi due decenni vissuti in galera, e nonostante fosse limitato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale, avrebbe assunto il ruolo direttivo ai vertici dei “Nasone-Gaietti”».