Processo "Gotha" sulla presunta cupola politico-mafiosa, depositate a Reggio Calabria le motivazioni della sentenza

Depositate a Reggio Calabria le motivazioni della maxi sentenza "Gotha", il cui processo è nato dell'inchiesta della Procura antimafia di Reggio Calabria per svelare partecipi e dinamiche della presunta cupola mafiosa-politico-istituzionale-imprenditoriale reggina.

A due anni esatti dalla sentenza e dopo più deroghe vista la delicatezza e l'imponenza dei lavori dibattimentali - il verdetto è stato emesso il 30 luglio 2021 - il Tribunale collegiale reggino ha depositato i voluminosi motivi della decisione. Un faldone di 7683 pagine. Dalla notifica del deposito il collegio di difesa, e per strategie opposte la Procura antimafia di Reggio, avranno 45 giorni di tempo per il ricorso in Appello.

Termini che però scatteranno dal 1 settembre vista la coincidenza della pausa estiva (l'intero mese di agosto). Nel processo ordinario "Gotha" i giudici disposero 15 assoluzioni - tra cui spiccarono quella dell'ex senatore di Forza Italia, Antonio Caridi e dell'ex presidente della Provincia reggina, Giuseppe Raffa - e 15 condanne, tra cui quella dell'avvocato ed ex parlamentare Paolo Romeo e dell'ex consigliere regionale Alberto Sarra.