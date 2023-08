Polistena, “confermata” l’elisuperficie. Tripodi: per la sanità un’ottima notizia

Nei giorni scorsi l’Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha svolto il sopralluogo sulla pista dell’elisoccorso dinanzi al pronto soccorso dell’ospedale spoke di Polistena. Sono state eseguite le verifiche tecniche periodiche finalizzate all’accertamento dei requisiti tecnici e strutturali per il rinnovo delle autorizzazioni ai movimenti degli elicotteri.

Trascorsi tre anni, infatti, occorre rinnovare le autorizzazioni necessarie e indispensabili per assicurare continuità ai voli degli elicotteri.

Il sopralluogo è stato effettuato e subito dopo è giunto il responso positivo. Le autorizzazioni sono state rinnovate con successo.

La pista, gestita dal Comune di Polistena della quale il sindaco conserva formalmente la titolarità, può continuare a funzionare per ulteriori anni tre sino al 26 febbraio 2026. «Tale rinnovo – sottolinea il primo cittadino di Polistena, Michele Tripodi – è nominativo e personalizzato e non è mai scontato, poiché l’Enac accerta tutta una serie di documenti amministrativi, le strutture, il funzionamento degli impianti, la formazione del personale comunale che ringraziamo per la disponibilità e professionalità acquisita».

Per il sindaco Tripodi, il rinnovo dell’autorizzazione è dunque «un altro piccolo grande risultato dopo tutta la campagna infame che abbiamo subito in passato a proposito dell’elisuperficie di cui non soltanto rivendichiamo l’utilità della scelta di realizzazione, ma la strategicità di un’opera che ha salvato l’ospedale di Polistena».

