Tragedia nel Reggino, incidente sulla provinciale Platì-Bovalino. Perde la vita un giovane

Ennesimo incidente mortale in Calabria. Oggi pomeriggio un giovane di 20 anni (studente all'Università di Reggio), Salvatore De Marco di Platì, ha perso la vita sulla strada provinciale che porta da Platì a Bovalino in provincia di Reggio Calabria. Dalle prime informazioni raccolte si tratta di un incidente autonomo: il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto, presumibilmente per via dell'asfalto reso viscido dalla pioggia. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Di recente, il 15 giugno scorso, nella stessa zona a Natile di Careri, persero la vita una mamma e i due figli: Caterina Pipicella e i figli Giusy e Giovanni Marvelli.