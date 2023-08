Reggio, l’acqua c’è: ma non arriva nelle case

L’acqua c’è ma non arriva nelle abitazioni. Il paradosso che vive Reggio (alle prese con l’ennesima estate di disagi e polemiche) è comune a moltissime zone della Calabria. L’attivazione della diga sul torrente Menta non ha comportato la soluzione della grande “sete” della città dello Stretto. Ma anche nessun altro intervento sul sistema acquedottistico Menta potrà risolvere la situazione.

Perdite continue

Il motivo è presto detto ed è legato al disordine della rete urbana, alla vetustà delle condotte e alla mancanza di un “cervello” di controllo di smistamento dell’acqua che dal Menta arriva in città ma anche furti d’acqua e utenze non censite. Le perdite nelle condotte sono importanti e continue (anche ieri i tecnici della Sorical erano impegnati a risolvere un problema nella zona di Sambatello) e si attestano a circa il 25% dell’acqua immessa. Una percentuale spaventosa se si pensa che su quella parte si paga la tariffa. Sono stati 39 milioni i metri cubi di acqua immessi in rete e il Comune non detiene neppure centri di raccolta delle acque piovane. Di certo c’è invece che negli ultimi cinque anni sono stati messi in atto una serie di interventi per cercare di ridurre le perdite che però persistono.

Ingegnerizzazione delle reti “invisibile”

A questo punto quindi è utile rammentare che negli anni scorsi era in ballo un importante progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche cittadine con un bando milionario della Regione curato dalla ditta “Lotti”. A distanza di anni, però, non si conosce materialmente che cosa è stato effettivamente realizzato. La rete continua a essere “colabrodo” e soprattutto si continuano a registrare disagi. L’intervento, oltre che a prevedere la sostituzione di tratti di condotta ammalorati, prevedeva il riefficientamento di tutto il sistema di distribuzione cittadino ma i risultati sembrano essere invisibili.

