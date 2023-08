Scilla, fa discutere la “nuova” Ztl nel borgo di Chianalea

Nei giorni scorsi la Commissione straordinaria alla guida di Palazzo San Rocco ha disposto, dal 4 agosto al 15 settembre, la zona a traffico limitato nel borgo di Chianalea, dalla via Grotte alla via Lungomare Colombo, nei pressi della chiesa Spirito Santo, per prevenire i disagi alla circolazione stradale all’interno del porto.

«Durante il periodo estivo – si legge nella delibera – l’esponenziale aumento del traffico veicolare comporta significativi disagi all’area portuale, dove nonostante la presenza di uno dei due varchi elettronici presenti per la rilevazione degli accessi non autorizzati in zona a traffico limitato, debitamente presegnalata e segnalata, continuano a persistere transiti di mezzi che determinano intralcio alla circolazione veicolare».

La pubblicazione della delibera all’albo pretorio ha suscitato perplessità tra i residenti del borgo e soprattutto tra la maggior parte degli imprenditori di Chianalea. Questi ultimi contestano la decisione della Commissione straordinaria in merito all’anticipazione dell’istituzione della zona a traffico limitato dalla via Grotte al lungomare. I commercianti ritengono infatti che la delibera sia troppo restrittiva e penalizzi l’afflusso di turisti nel pittoresco borgo marinaro, che letteralmente vive di turismo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio