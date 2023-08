Rosarno, approvato il progetto definitivo del mega svincolo

È stato approvato lo scorso 2 agosto il progetto definitivo relativo al mega svincolo di Rosarno dell’Autostrada del Mediterraneo. È in corso di redazione la progettazione esecutiva. A darne notizia è l’Anas, che, scendendo nei dettagli, fa presente trattarsi del progetto UC 166, che interessa le viabilità che afferiscono all’intera zona dello snodo medmeo.

In particolare, con un così rilevante intervento Anas intende razionalizzare ed elevare il livello di sicurezza e di servizio delle intersezioni esistenti fra la SS 682 DIR, strada a quattro corsie che dallo svincolo conduce al porto di Gioia Tauro; la SS 682 “Jonio-Tirreno”, che dall’area di svincolo conduce alla costa jonica, e di altre viabilità minori presenti in zona.

Il progetto comporta le realizzazioni di alcune rampe e rotatorie, la costruzione di alcuni sottovia ed una generale sistemazione idraulica. In base al cronoprogramma allestito da Anas la procedura di affidamento delle lavorazioni sarà conclusa entro il secondo semestre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 è prevista la consegna dei lavori. La conclusione dell’intervento è programmata per il 30 giugno 2026.

