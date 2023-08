Reggio, parcheggio Rausei: 8 anni di attesa tra gravi disagi e cantiere a rilento

Colonne di cemento armato incastonate tra i palazzi. Il parcheggio multipiano di via Rausei è un’altra di quelle opere in città che attende da anni di essere definitivamente completata. Al di là di quella che potrà essere la sua utilità, visto che era stato concepito molti anni addietro- quando le condizioni e le prospettive della zona erano diverse, per servire il Grande Ospedale Metropolitano che, prima o poi, sarà spostato al Morelli, quello che è evidente è che questa opera ha subito molti intoppi. I lavori erano stati sospesi per incapienza del finanziamento, adesso nel piano triennale delle opere pubbliche è stato inserito il completamento dei lavori con un nuovo finanziamento. Ma quando sarà ultimato? Difficile ancora dare una risposta a questa domanda.

Gli ultimi aggiornamenti sul tortuoso iter risalgono a mesi addietro. La prima è che la ditta che stava eseguendo un’altra trance di lavori non c’è più. Successivamente è stata approvata una nuova variante mettendo sul piatto 1,3 milioni di euro per tentare di chiudere l’appalto. L’obiettivo è quello di concludere il cantiere per evitare che quell’enorme spazio sventrato a due passi dall’ospedale per fare spazio al parcheggio non rimanga uno scheletro di cemento vecchio stile in una zona molto popolata con la viabilità impazzita.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio