Melito Porto Salvo, il cimitero comunale nel totale abbandono

Da una mini catasta di pneumatici agli ammassi di fiori secchi, da sacchetti di spazzatura a “selve” di arbusti. La fotografia del cimitero nuovo scattata in questo scorcio di agosto non è un bel vedere. L’incuria è massima. Il malumore di quanti si recano a far visita ai loro cari altrettanto grande. Sia pure indirettamente, “portavoce” delle rimostranze dei cittadini di Melito Porto Salvo si è fatto Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic e responsabile del comitato spontaneo “Torrente Oliveto”. Con una nota indirizzata al sindaco Salvatore Orlando e all’Amministrazione tutta, chiede interventi immediati per una radicale ripulita dell’area a cui, per quanto rappresenta, va restituita piena dignità.

«Al sindaco e all’Amministrazione comunale – spiega Crea – si è chiesto di voler disporre un solerte intervento di pulizia nel cimitero comunale situato in località Lembo, di cui sono evidenti le condizioni di degrado e abbandono. Alla data del 18 agosto, appare la presenza di sterpaglie ed erbacce, soprattutto nelle aree ancora non edificate, ove si riscontra anche la presenza di materiale plastico, vecchi pneumatici, di guaina bituminosa, sacchetti contenenti rifiuti, bottiglie ni vetro e plastica».

