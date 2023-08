Pnrr a Reggio, troppe incognite sui fondi

Ancora gli enti locali non hanno ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. Ma la preoccupazione rispetto al taglio dei fondi del Pnrr per il territorio resta. E resta in un momento in cui invece si dovrebbe procedere speditamente proprio per rimanere nei margini di tempo che la misura impone. Insomma un grande caos che rischia di far sfumare grandi opportunità per tutto il territorio che invece stava lavorando a ritmi serrati. La Città Metropolitana, così come il Comune ha provveduto non solo all'approvazione dei progetti e alla pubblicazione dei bandi dei lavori. Ci sono stati già diversi affidamenti con contratti aggiudicati e sottoscritti. Come del resto prevedeva il cronoprogramma che al 30 luglio fissava delle scadenze.

Un esempio? La Città Metropolitana vedrebbe definanziati quasi interamente i progetti urbani integrati, operazione di 118 milioni di euro di cui sono già stati approvati i progetti. E ancora oltre 13 milioni per i beni confiscati (5 milioni per il vecchio bando e 8,5 milioni per il nuovo) un settore in cui i lavori sono già stati tutti affidati alle imprese aggiudicatrici. E poi c’è il pacchetto per la forestazione anche questo in stato molto avanzato.

E adesso? Se davvero l'ipotesi del definanziamento dovesse prendere corpo si aprirebbero degli scenari complessi con contenziosi difficili da gestire. E in questa direzione qualche allarme viene alimentato dal mancato arrivo delle anticipazioni che avrebbero dovuto accompagnare la fase contrattuale.

Tanti i fronti aperti per il Comune che nel caso in cui l’ipotesi di cancellazione dei fondi dovesse prendere forma dovrebbe rinunciare a tanti progetti strategici con cui la classe dirigente aveva scritto una pagina importante per il futuro della città. Dal Museo del Mare che proprio con il Pnrr ha ripreso di nuovo quota ai progetti di rigenerazione urbana che avrebbero cancellato il degrado di interi quartieri. Il Pnrr riversa su Reggio un vero “tesoro” di 224.759.619,59 euro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio