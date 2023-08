Cittanova, lite finisce in tragedia. Si ferisce con il coltello alla gamba e muore

Tragico epilogo di una lite tra connazionali marocchini: ci ha rimesso la vita Arab Aziz, 35 anni, commerciante ambulante da diverso tempo domiciliato a Cittanova. Stando a quanto si è potuto apprendere, l’uomo in occasione della discussione con i connazionali si sarebbe ferito accidentalmente alla gamba con il coltello che stava impugnando, dopo aver perso l’equilibrio sembra a causa dello stato di alterazione alcolica. Una ferita rivelatasi fatale.

Il fatto è avvenuto intorno alle 21,30 dell’altro ieri nei pressi di via 24 Maggio, l’origine della lite pare risieda in contrasti di natura economica tra la vittima ed altri due connazionali, un diverbio acceso che avrebbe riscaldato gli animi tanto da indurre altri cittadini marocchini ad intervenire per sedare l’animata discussione.

