Reggio, Italcitrus: l’ecomostro diventerà un parco

Da stabilimento industriale ad ecomostro. Ma ancora per poco. Dopo anni di abbandono e degrado la struttura e l’area dell’Italcitrus sarà bonificata e restituita alla comunità. Il bando da 1,5 milioni di euro di fondi del Pon Metro, rimodulati con il programma React Eu, è stato aggiudicato e dopo gli interventi il territorio avrà un nuovo parco. Il secondo tentativo del Comune è andato a buon fine. Due le offerte che sono state presentate alla gara pubblicata a fine maggio, e aggiudicata nel cuore di agosto.

Un cerchio che con l’aggiudicazione si chiude e blinda i finanziamenti europei che prevedono paletti rigidi rispetto alla tempistica. Il bando, (che è stato assegnato alla Rti Monaci Demolizioni speciali Srl/Siclari Agostino Costruzioni srl con progettista indicato Deam ingegneria Srl) aveva anche previsto di eliminare l’obbligo di costituzione della garanzia provvisoria in fase di partecipazione alla procedura di gara, proprio per rendere più appetibile l’operazione. Per garantire l’effettiva incidenza sui tempi, si è deciso di collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore che realizzerà i lavori.

