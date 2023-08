L’amministratore unico della Sacal: «L’aeroporto di Reggio ha una grande occasione»

Marco Franchini a tutto campo. L’amministratore unico della Sacal si dice infastidito «dalle considerazioni che volano a Reggio» e ribadisce con tutto il fiato che ha «l’Aeroporto di Reggio è una priorità sulla quale sto lavorando con impegno assoluto, quasi sacro. Con tutto me stesso». E poi aggiunge: «Io non ho i titoli accademici del prof. Buonsanti, sono un umile uomo del fare e non mi piace sprecare il tempo in parole, però voglio precisare che da Reggio non hanno mai volato settecentomila passeggeri in un anno, al massimo seicentomila...».

Che comunque sono sempre molto di più di quelli di adesso.

«Ma io non voglio fare polemiche e non voglio parlare del passato. Dico solo che io non farò mai come la Sogas che finanziava le compagnie e poi è fallita. È una politica che io non farò mai. Chiusa la parentesi, voglio parlare di adesso, perché adesso l’Aeroporto dello Stretto ha davanti a sé un’occasione unica di sviluppo e invece di stare tutti uniti si preferisce fare una polemica inutile che non porta da nessuna parte. L’aeroporto è troppo importante per svilirlo in un polemica politici. L’aeroporto non è di destra né di sinistra, è un’infrastruttura che serve al territorio».

Ci spieghi meglio quest’occasione unica di sviluppo che ha il “Tito Minniti”.

«Ho costruito sei aeroporti con le mie mani e li ho sviluppati. Come ho detto prima io sono uomo del fare e non di parole. Sono qui da un anno e non ho certo la bacchetta magica, bisogna lavorare bene e serve il tempo necessario per vedere arrivare i risultati. Il mio impegno è totale. L’aeroporto di Reggio ha davanti a sé un’occasione unica perché abbiamo un vento alle spalle importante. Parlo dei due presidenti di Enac ed Enav, che ci stanno supportando come non mai. Abbiamo dietro una figura importante come il governatore Occhiuto, oltre all’importantissimo emendamento-Cannizzaro, che ci ha dato risorse che nessun privato avrebbe mai pensato di investire così tanto. Sono queste le condizioni che dobbiamo sfruttare e che lo faremo bene».

