Palmi, l'attesa sta per finire. Tutto pronto per la "scasata" della Varia

È iniziato il conto alla rovescia che porterà alle 18 al momento clou della festa, la "scasata" della Varia. Palmi è in fermento da settimane, ma da questa mattina in città si respira un'aria diversa. L'attesa sta per finire, i maestri artigiani hanno quasi ultimato il loro lavoro sul grande carro della Varia e il suono della banda e tamburi dei Giganti riempie le strade di musica e colore. Quel colore che dal primo pomeriggio invaderà le strade del centro con le sfilate degli 'mbuttaturi delle cinque corporazioni. Artigiani, Carrettieri, Marinai, Bovari e Contadini si caricheranno il vista della "scasata". Dalle 18, infatti, i 200 mbuttaturi scelti per stare sotto le stanghe diventaranno i protagonisti della festa. A loro il compito di tirare l'imponente carro della Varia su e giù per corso Garibaldi. Alle 16 partirà il corteo storico, mentre l'Aninella Maria Teresa Leva e il Padreterno Antonio Garipoli compiranno una serie di atti prescritti dalla tradizione prima di raggiungere l'Arangiara, la zona di corso Garibaldi da dove partirà la Varia. Dalle 12 non sarà più possibile accedere al centro storico in auto, mentre dalle 13 scatterà il divieto di transito veicolare. In città, come sempre in occasione della festa della Varia, sono attese diverse decine di migliaia di persone che seguiranno con gioia e apprensione la corsa dell'imponente carro sul quale, a 16 metri di altezza, siede la giovanissima Animella, rappresentazione dell'ascesa della Vergine al cielo.