Troppa gente a Palmi per la Varia. Annullato lo spettacolo dei fuochi d'artificio

"A causa dell'importante afflusso di persone previsto non solo per la Varia ma anche per il concerto di Loredana Bertè, della necessità di preservare le vie di fuga e di mantenere inalterato il piano logistico, lo spettacolo pirotecnico in programma per la sera del 27 agosto non potrà essere realizzato. La sicurezza prima di tutto".

E' quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Palmi. La città oggi è in festa per il rito della Varia che porterà a Palmi migliaia di visitatori. Tanta gente non solo per la "scasata" prevista alle 18 di oggi pomeriggio, ma anche per la serata. Palmi quest'estate è caratterizzata da tantissimi eventi, concerti ed iniziative e stasera è previsto il gran finale.