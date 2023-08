Comune di Reggio, finalmente i concorsi. Le selezioni entro fine anno

I concorsi al Comune “corrono”: si è già nella fase avanzata delle procedure per l’assunzione dei 135 dipendenti di Palazzo San Giorgio. Chiusa la fase di ricezione delle domande, adesso è attesa la calendarizzazione delle prove.

Secondo quanto comunicato to nella giornata di ieri sarà il profilo di istruttore amministrativo e amministrativo ad anticipare tutti gli altri con le prove che partiranno il 12 settembre ma comunque da Palazzo San Giorgio sostengono che entro la fine dell’anno tutta la prima parte delle prove sarà completata. Questo implica che da qui a breve i primi profili partiranno con conoscere le date di svolgimento delle prove che si terranno in modalità remota. Questo permetterà una maggiore partecipazione, in quanto spesso accade che nei concorsi molti decidono di inviare domanda ma successivamente non si presentano a fare il test.

Lo svolgimento delle prove in remoto consentirà alla società che si è aggiudicata l’appalto di gestire al meglio la prima fase, che servirà a scremare i candidati in lizza. I numeri sono importanti per l’adesione alle procedure di selezione del personale.

Sono infatti oltre 13mila le adesioni: 854 domande per il profilo di agente di polizia locale (14 posti – contratto a tempo determinato formazione e lavoro); 119 domande per il profilo di dirigente amministrativo-contabile (1 posto); 103 domande per il profilo di dirigente tecnico (3 posti); 580 domande per il profilo di funzionario contabile (8 posti); 2.264 domande per il profilo di funzionario amministrativo (12 posti); 474 domande per il profilo di funzionario tecnico (8 posti); 4.975 domande per il profilo di istruttore amministrativo (22 posti); 935 domande per il profilo di istruttore contabile (14 posti); 593 domande per il profilo di istruttore tecnico-geometra (18 posti); 578 domande per il profilo di assistente sociale (11 posti); 1.445 domande per il profilo di agente di polizia municipale (18 posti); 105 domande per il profilo di specialista nei rapporti con i media-giornalista (2 posti); 198 domande per il profilo di psicologo (1 posto); 555 domande per il profilo di operatore esperto servizi amministrativo-informatici (12 posti).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio