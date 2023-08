Il sindaco di Polistena: “Ionio-Tirreno? Unica soluzione raddoppiare la carreggiata”

Riguardo alla SS 682 Ionio-Tirreno, secondo il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, l’unica proposta ricevibile è il raddoppio della carreggiata. Secondo il primo cittadino, la querelle sui lavori che comporteranno la chiusura della galleria della Limina, è una polemica di retroguardia che ancora una volta umilia il territorio e le popolazioni residenti. «Mentre sulla Ionio-Tirreno continuano a morire persone perché le caratteristiche della strada non supportano più gli enormi volumi di traffico – sottolinea il sindaco di Polistena – è ridicolo scervellarsi su proposte per nulla risolutive che escludono l’unica cosa seria e opportuna: ovvero battersi per la realizzazione ex novo di una carreggiata di 30 km da Rosarno a Gioiosa Marina, che consenta di avere una doppia carreggiata invalicabile, ognuna delle quali autonoma e separata per senso di marcia, tipica delle strade definite di tipo B (extraurbane principali) dal Codice della strada». Per Michele Tripodi, sarebbe questo l’unico modo per dare una svolta seria e rendere sicura e percorribile in prospettiva con il sistema dei tutor una strada diventata troppo pericolosa. «Questo territorio – aggiunge il sindaco di Polistena – non ha bisogno di cattedrali del deserto come il Ponte sullo Stretto, dispendioso e inutile alle comunità locali, bensì un piano di ammodernamento di tutta la viabilità interna che spesso, oltre ad essere trascurata, non esiste».

