Reggio, la società Hermes cambia casa: gli uffici trasferiti al Cedir

Il conto alla rovescia è già scattato. Il trasferimento è stato deciso e concordato, qualcuno parla della data del 30 settembre. Hermes cambia casa. La società in house del Comune che si occupa della riscossione delle imposte locali vive una fase di metamorfosi e non solo per via della sede logistica degli uffici. Con l'adesione alla Sorical la società non si sposta solo dall’immobile di via Padova ma “perde” una serie di competenze. Infatti dal primo gennaio la gestione del servizio idrico passerà alla società regionale. Insomma una vera rivoluzione.

Il tutto parte dallo sfratto esecutivo da parte della nuova proprietà della struttura. Non si tratta proprio di una notizia imprevista. Da tempo si ventilava questa ipotesi. Dove spostare la sede di Hermes? Dove se non al Cedir, il centro direzionale “svuotato” dal tanti pensionamenti di questi anni garantisce gli spazi necessari per ospitare anche la società in house. Anzi questa soluzione consente di far convergere in un unica struttura i servizi per il cittadino utente, che così non dovrebbe peregrinare in due diverse zone della città. Certo ci sono tutti gli uffici da riorganizzare. E in questa direzione si stanno muovendo le scelte di Palazzo San Giorgio. L’idea è quella di creare un unico ambiente in cui realizzare i front office di Comune e società di riscossione. L’ipotesi più funzionale rispetto a quelle al vaglio fino ad oggi è quella del Salone delle Piramidi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio