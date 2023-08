Rosarno, il Comune si attiva per la messa in sicurezza della palazzina di via Pitagora

Iniziativa del Comune per la messa in sicurezza della palazzina a 4 piani di via Pitagora a rischio crollo dalla sera del 15 gennaio 2021, quando piogge insistenti hanno fatto crollare il muro di sostegno di 12 metri di altezza e 20 di lunghezza, costruito dal proprietario dell’immobile, compromettendone la stabilità e costituendo grave pericolo per le abitazioni circostanti e per il sottostante Consorzio agrario, quotidianamente frequentato da centinaia di persone.

Con propria determina il responsabile della VI UOC, arch. Alessandro Messina, ha affidato all’operatore economico Sismlab srl con sede a Rende, il servizio di verifica delle condizioni di consistenza dell'immobile di via Pitagora, valutando le interferenze con il contesto limitrofo, al fine di proporre opere di stabilizzazione fornendo una previsione di massima dei costi dei lavori, mediante affidamento diretto effettuato attraverso la piattaforma “Tutto Gare”, certificata dall’Anac che consente di procedere all’affidamento sostituendosi al Mepa. L’importo contrattuale complessivo è pari a 23.912 euro.

