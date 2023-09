Chiusura della Ionio-Tirreno. Misiti: "Non isolare la Locride, si può"

«La chiusura della galleria della Limina sulla Jonio-Tirreno non è ineluttabile». Parola del professor Aurelio Misiti, presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dal 1995 al 2003 e viceministro delle Infrastrutture nel 2011. Pur non essendo, come tutti, al corrente dei contenuti del progetto appaltato per i lavori di messa in sicurezza della Galleria, il professor Misiti presume che queste opere di contenimento e canalizzazione delle acque saranno adesso compiute. Una volta fatto questo, secondo Misiti «basterà produrre in un cantiere esterno tutto ciò che sarà necessario per sostenere la galleria. Così facendo – spiega – si impiegherebbe circa un mese per i lavori di montaggio, cosa ben diversa dai venti mesi preventivati facendo tutti i lavori dentro il tunnel».

Maggiori dettagli sull'edizione cartacea domani, sabato 2 settembre, in edicola