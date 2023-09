L'ex cinema Orchidea di Reggio: un mese per fiorire

Un altro passaggio è stato compiuto. La Giunta ha approvato il progetto definitivo con cui si cambia volto ad un immobile dalle grandi potenzialità che per anni è rimasto chiuso ed avvolto dal degrado. Un angolo buio che si affaccia sul Lungomare pronto da diventare il nuovo tempio della cultura declinata in chiave inclusiva. Da anni si attende un intervento di rifunzionalizzazione, restauro e risanamento conservativo capace di recuperare l’identità storico- culturale dell’ex cinema Orchidea. Dopo una lunga gestazione si cambia passo. Adesso il traguardo sembra vicino. Come spiega l’assessore comunale all’Urbanistica Mimmo Battaglia che dà voce alla «soddisfazione di arrivare alla ormai vicina realizzazione completa della valorizzazione di un importante bene della città». Operazione con cui dare forma «ad una delle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, portata avanti dall’assessore Mariangela Cama, che dalla Giunta Brunetti ha ricevuto un ulteriore impulso. Con buona probabilità già lunedì approveremo il progetto esecutivo, visto che l’iter delle opere del PNRR prevede due tempi . Quindi manderemo tutta la documentazione al settore Appalti che indirà la gara. Entro il 30 settembre dovremo definire tutto, così come prevedono i tempi dettati dall’Europa per gli interventi del PNRR».

L’intervento, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023/2025, prevede infatti un investimento complessivo di 4 milioni che attinge a due canali di finanziamento: 500 mila dai fondi dei Patti per il Sud i restanti 3,5 milioni sul PNRR.

