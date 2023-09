Tapis roulant di Reggio, quasi finita l’attesa per la ripartenza di tutti i tratti

L'arrivo è previsto per le prossime settimane. I pezzi di ricambio per rimettere in marcia tutti i tratti del tapis roulant dovranno arrivare dall'estero, pare attorno al 15 settembre. Quindi dopo quella data tutti i tratti che sono stati ultimati, quindi fino a via Filippini dovrebbero tornare operativi. Finalmente. Notizia emersa nel corso dei lavori della terza commissione in cui è stato audito, Paolo Giustra, uno dei tecnici del Comune che si occupa degli interventi sulla struttura pensata per collegare l'area del Lungomare con i quartieri più in alto della città. Secondo le previsioni, che però fino ad oggi hanno registrato diversi slittamenti, entro un mese circa dall'arrivo dovrebbero tornare operativi tutti i tratti anche il primo quello rimasto immobile ormai da diversi mesi, che collega il corso Matteotti al Corso Garibaldi. Quindi dovrebbero tornare operativi altri 4 tappeti che si aggiungerebbero ai 6 funzionanti e garantire il servizio fino a via Filippini.

