Reggio in festa per il ritorno della Madonna Santa protettrice: la processione dall’Eremo in Cattedrale

Intensa all’Eremo l’attività dei padri Cappuccini, alla vigilia della processione in onore della Madonna della Consolazione. A mezzogiorno, dopo le messe ordinarie, durante la preghiera dell’Angelus, recitata dal padre priore Pietro Ammendola, si è svolto il cambio delle corone.

La cerimonia si è svolta alla presenza del prevosto del duomo don Demetrio Sarica e di numerosi fedeli. Sulla Sacra Effigie l’operazione è stata eseguita dal presidente dei portatori della vara, Gaetano Surace, e da vari collaboratori. Intanto altri portatori provvedevano a innestare le lunghe e robuste stanghe della “macchina a braccia” per il trasporto odierno della stessa vara.

Il Quadro, al termine dell’operazione è stato risistemato alle spalle dell’altare da dove sarà poi riabbassato in tempo utile per la partenza del corteo, il cui inizio è previsto per le ore 8.

L’arrivo al Duomo, con la tradizionale “volata” dovrebbe avvenire tra le 11,30 e mezzogiorno.

Sono molte le soste in programma da parte dei circa 300 portatori che si alterneranno durante lo spostamento verso sud in direzione cattedrale.

Tra le fermate in agenda, quella che, sempre per tradizione, consentirà la staffetta fra i padri cappuccini e il clero ai fini della consegna della Sacra Effigie, nell’omonima piazzetta.

