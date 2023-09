Bombardieri in Commissione antimafia: "La 'ndrangheta ha radici in Calabria ma delocalizza le attività criminali"

«La 'ndrangheta ha ormai proiezioni in tutto il mondo, ma ha e mantiene le sue radici in Calabria: non si limita però ad investire all’estero, 'delocalizza' direttamente anche le sue attività criminali». Lo ha sottolineato il procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, ascoltato in audizione davanti alla Commissione antimafia. «A lungo - ha spiegato il procuratore - altri Paesi hanno considerato i flussi finanziari illegali alla stregua di investimenti ma oggi non è più così e Paesi come Germania, Belgio, Australia o Canada chiedono e ottengono la nostra collaborazione: la cooperazione internazionale ha fatto grossi passi avanti, grazie soprattutto alle squadre investigative comuni, ed altri ne vanno fatti, ad esempio nell’allineamento degli standard legislativi in materia di intercettazioni».