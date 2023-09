Concorsi al Comune di Reggio, l’attesa è finita. Al via le prelesettive

Il grande giorno è arrivato. Dopo un tortuoso e lungo iter amministrativo partono oggi i concorsi a Palazzo San Giorgio. Tutto in remoto, nessuna folla come tradizionalmente si è abituati a vedere nelle selezioni di personale. Oggi partono le prove preselettive per la figura degli istruttori amministrativi. Sono quasi cinquemila candidati per soli 22 posti. Le prove saranno spalmate su più gironi anche se è incerto il numero degli effettivi partecipanti alla procedura viste le tante assenze che si registrano in quasi tutti i concorsi italiani. Un vero tour del force per il profilo più numeroso: da oggi a venerdì tre sessioni on line in remoto alle 9, alle 12 e alle 15. Saranno ammessi alle prove scritte i primi 400 candidati oltre ai candidati classificati a parità di punteggio del 400esimo candidato, poi il 30 ottobre sessione unica di prova per lo scritto.

Il 21 e il 22 settembre tocca a un altro profilo. Sono oltre duemila i candidati che si contenderanno i 12 posti per la qualifica immediatamente superiore, vale a dire funzionario ad elevata qualificazione (ex “categoria D”). Saranno ammessi alle prove scritte i primi 300 candidati oltre ai candidati classificati a parità di punteggio del 300esimo candidato. La prova scritta è fissata già per il 30 ottobre.

