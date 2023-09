Reggina, ecco il nuovo calendario di serie D. L'esordio in campo nel derby con il San Luca?

La Lega Nazionale Dilettanti ha diffuso il calendario del girone I di Serie D, integrando la presenza della nuova Reggina. La Fenice Amaranto, come previsto, ha già osservato il turno di riposo nella giornata che si è giocata e adesso, in teoria, dovrebbe andare in campo il prossimo 17 settembre ad Acireale. Probabile, però, che si scelga di rinviare le prime partite per una società che ancora non ha né allenatore, né squadra. L'iscrizione è avvenuta soltanto ieri 11 settembre. Possibile che l'esordio assoluto avvenga alla quarta giornata a San Luca, con le altre due giornate che saranno recuperate in seguito.

Ecco il nuovo calendario