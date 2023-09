Gioia Tauro, “cancellare” la Ciambra: ecco la soluzione

La Ciambra non è Arghillà: nel senso che nel ghetto gioiese, dal quale il regista Carpignano ha ricavato un Oscar, non esiste un grosso problema di sicurezza; piuttosto, è evidente una situazione di degrado, disagio ed emarginazione. Si tratta, perciò, di dare un’alternativa a quei residenti, circa 300 anime definite “rom” ma in pratica ormai stanziali, che, rispetto al passato, hanno acquisito consapevolezza, vorrebbero - eccome - emanciparsi e da quelle lande desolate andrebbero via anche subito.

Questione, dunque, di mancanza di opportunità che bisognerà fornire, soprattutto ai tanti minori che possono e devono essere integrati nel tessuto sociale della città. Affinché questo avvenga è necessario attivare al più presto un centro di aggregazione diurno in cui i bambini “rom” abbiano la possibilità di seguire un progetto di formazione e di svolgere attività extrascolastiche insieme ai loro coetanei più fortunati. Ciò, unitamente alla bonifica dell’intera area dai cumuli di spazzatura e dalle sterpaglie, che avverrà entro fine mese; al ripristino di un’ottimale viabilità e illuminazione pubblica che possa liberare le vie d’accesso al quartiere e alla manutenzione dei sotto-servizi, potrà restituire un briciolo di dignità ai residenti proiettandoli verso un riscatto che dovrà per forza passare da un’equa dislocazione.

È questa la sintesi delle risultanze al “tavolo Ciambra” convocato all’indomani del sopralluogo effettuato all’interno del ghetto dal garante regionale della Salute Anna Maria Stanganelli e dal sindaco Aldo Alessio, su input del movimento “Insieme per Gioia”, e presieduto ieri mattina a Palazzo del Governo da un viceprefetto, Stefania Caracciolo, particolarmente ispirato che ascoltando tutti gli intervenuti ha davvero centrato il cuore del problema.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio