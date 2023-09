Ionio-Tirreno come il ponte Morandi? L’idea dell’assessore regionale Calabrese

La richiesta di un commissario straordinario di nomina governativa per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della galleria della Limina sulla strada di grande comunicazione “Ionio-Tirreno”. Potrebbe essere questa l’idea da percorrere per snellire i procedimenti amministrativi e garantire tempi più brevi per gli interventi da compiere, in luogo dei 20 mesi annunciati dall’Anas al presidente della Regione Roberto Occhiuto, che rese nota la notizia lo scorso 14 luglio a Locri.

È quanto ha accennato nei giorni scorsi l’assessore al Lavoro della Regione Calabria Giovanni Calabrese, lasciando intendere che a breve sarà convocato un nuovo incontro alla Cittadella con i rappresentanti dei sindaci di Locride e Piana per fornire nuove indicazioni in merito.

Il modello a cui si guarda è quello seguito a Genova per sveltire la ricostruzione del viadotto Polcevera sull’autostrada A10 (meglio noto come “ponte Morandi”) quando, il 4 ottobre del 2018, venne nominato Marco Bucci con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme a una struttura che ha consentito di bypassare le difficoltà burocratiche, procedendo a una rapida ricostruzione di un’opera considerata strategica.

