Gioia Tauro, archiviate le accuse di abuso d'ufficio per i funzionari dell’Autorità di Sistema portuale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, Federica Giovinazzo, ha archiviato il procedimento penale nei confronti degli ex segretari generali dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Salvatore Silvestri e Saverio Spatafora, del dirigente Pasquale Faraone e del funzionario Antonio Rizzuto su indicazione del pubblico ministero Rocco Cosentino, che ha evidenziato l’insussistenza di fattispecie penalmente rilevanti per l’integrazione dei reati di abuso d’ufficio, disciplinati dall’art. 323 del Codice penale, alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal dirigente Faraone.

Il procedimento penale prende atto da una serie di esposti formulati da un operatore portuale di Crotone riguardanti presunte disparità di trattamento esercitate a suo danno dall’ente. Nel rivolgersi alla magistratura ha denunciato il danno subito a favore di altri operatori che, a suo dire, sarebbero stati sprovvisti di idonei strumenti per operare in porto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio