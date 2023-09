Reggio, un piano contro l’asfalto-groviera

Un nuovo piano contro le buche stradali: lo ha definito il Comune di concerto con Castore, per intervenire in determinati punti cittadini particolarmente complicati e sui quali i cittadini hanno avanzato diverse segnalazioni. Quello delle buche è un problema atavico della viabilità a Reggio Calabria, che provoca anche difficoltà ai mezzi di trasporto pubblici, causa tanti danni in generale ed è fonte di contenzioso per Palazzo San Giorgio costretto a spendere tempo e risorse umane per difendersi in Tribunale dalle tantissime richieste di risarcimento che continuano ad arrivare.

Il “naufragio” del grande piano di rifacimento stradale da 50 milioni di euro è sicuramente la causa principale della situazione attuale, ma ciò che manca giornalmente è il personale.

Soltanto un dipendente, insieme all’assessore ai lavori pubblici, effettua i sopralluoghi e cura tutta la gestione di questi piccoli interventi di manutenzione. Inevitabilmente la situazione è diventata preoccupante tanto da rendere necessario un rinforzo dal punto di vista umano che molto probabilmente arriverà solo nei prossimi mesi, quando saranno concluse le procedure concorsuali avviate dal Comune.

