La denuncia di “Reggio sette punto zero”: «Parcheggi selvaggi e niente vigili, fuori dalle scuole vige l’anarchia»

«Una città succube di se stessa e totalmente abbandonata all'anarchia». L’associazione “Reggio sette punto zero” si scaglia contro «l'inciviltà, incuria e la assoluta assenza di vigilanza sul territorio. Oggi, in particolare ma non a caso, ci vogliamo occupare di una zona, che sappiamo non essere l'unica in città, in cui si concentrano quattro complessi scolastici in due sole strade parallele, tutti non muniti di un apposito parcheggio; parliamo di via Reggio Campi e via Possidonea nelle quali insistono la scuola elementare Giovanni Pascoli, la media Diego Vitrioli, il liceo Scientifico Leonardo Da Vinci... ».

«Ogni giorno alle 8 e alle 13 si scatena il delirio incontrollato: parcheggi selvaggi e in doppia fila, indiscriminatamente su strisce pedonali e marciapiedi senza che nessuno intervenga non soltanto per dirigere il traffico, ma soprattutto per impedire i disagi enormi che devono affrontare gli alunni e quei genitori che ancora rispettano le regole del codice della strada. Perché chi ci rimette in questa nostra Reggio sono proprio quei cittadini che ancora credono nella giustizia e continuano a comportarsi per bene. Sono proprio queste famiglie, che ancora vogliono insegnare ai propri figli come si vive nel resto del mondo ad averci chiesto di intervenire».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio