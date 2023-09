“La rivoluzione della Calabria riparta da qui”: il ministro dell'Istruzione Valditara in visita nella Locride. San Luca prima tappa

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è arrivato a San Luca intorno alle 10, nella prima tappa del suo tour in provincia di Reggio Calabria che lo porterà anche a Platì, Bovalino e nel capoluogo di provincia nel pomeriggio. Il titolare dell'istruzione è arrivato al plesso scolastico di via Benedetto Croce 2, danneggiato da episodi di vandalismo nei mesi scorsi.

Ad accogliere il ministro, il presidente della Regione Roberto Occhiuto, la senatrice Tilde Minasi, l'assessore al Lavoro Giovanni Calabrese, il vescovo Oliva, il sindaco metropolitano ff Carmelo Versace, diversi sindaci della Locride. Tra i presenti anche la vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi e il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani.

«Lo Stato è presente ed è vicino ai cittadini e non li abbandonerà», ha affermato il ministro. «Investire nell’istruzione e nella scuola - ha aggiunto - per dare un futuro ai giovani è il nostro obiettivo. Oggi è un giorno importante, un giorno in cui noi siamo venuti qui per ascoltare le esigenze e per dare risposte concrete. La rivoluzione della Calabria deve partire da qui».

Il programma

Alle ore 11.30, Valditara incontrerà la comunità scolastica dell’IC “Edmondo De Amicis” di Platì, in Via Roma 20.

Alle ore 12.50 il Ministro raggiungerà il Comune di Bovalino, per recarsi presso l’IC “Mario La Cava”, in via XXIV Maggio.

Alle ore 15.00, presso l’Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, in Via Sant’Anna II° tronco località Spirito Santo, il Ministro Valditara incontrerà i Dirigenti scolastici della Provincia e, in videoconferenza, quelli della Regione.