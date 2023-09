Palmi, forse doloso l’incendio che ha sfigurato il Sant’Elia

Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio che ha colpito un versante del Monte Sant’Elia nella giornata di ieri. Incendio che aveva avuto dei precedenti, seppur di dimensioni meno rilevanti, nelle giornate di sabato e domenica appena trascorse.

La montagna che sovrasta e sorveglia Palmi è stata ferita da una serie di incendi che ne hanno deturpato il volto in diversi punti. Un triste tributo che il Monte paga nel corso degli anni e che ha toccato, dopo un’estate comunque tranquilla, il punto critico in questi giorni di settembre.

Le fiamme si sono propagate da diversi punti della montagna: l’ultimo incendio in ordine di tempo si è prorogato sul frontone che sovrasta la Marinella di Palmi e che ospita il percorso del Tracciolino. Ma anche la pineta interna, quella di proprietà comunale, ha pagato il triste dazio.

