Reggina, Ripepi presenta un esposto ai Carabinieri

L’ha fatto davvero. L’aveva annunciato qualche giorno fa e nella giornata di ieri Massimo Ripepi si è presentato al Comando provinciale dei Carabinieri per formalizzare la sua denuncia contro l’Amministrazione comunale per l’esito del bando con cui il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha assegnato la licenza della Federcalcio per rappresentare Reggio Calabria in Serie D alla nuova società “Fenice Amaranto”. Un atto amministrativo che a Ripepi non era piaciuto fin dall’inizio.

Poco dopo le 13 di ieri, dunque, il consigliere comunale di opposizione Massimo Ripepi si è recato negli uffici del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria in compagnia dell’avvocato Antonio Marino e del collaboratore Massimo Esposito e ha presentato il suo esposto-denuncia contro l’operato di Palazzo San Giorgio.

