Reggio, il “ponte infinito” sul Calopinace: ripresi (ancora una volta) i lavori

Sono ripresi lunedì i tormentati lavori di costruzione del ponte sul torrente Calopinace. Gli interventi erano stati sospesi per l’ennesima (e si spera l’ultima) volta alla fine di agosto a causa di problematiche tecniche, evento che aveva fatto provocato molto malumore soprattutto tra i residenti del quartiere Ferrovieri-Pescatori, il cui comitato aveva anche inviato una richiesta di accesso agli atti al Comune. Adesso sembra tutto in discesa, ma nessuno dalle parti di Palazzo San Giorgio si sbilancia anche alla luce del fatto che l’insidia su questo “piccolo” ma complesso intervento è sempre dietro l’angolo.

Tecnicamente il cantiere è nella fase di predisposizione delle tenute per la campata del ponte che sarà destinato soprattutto all’attraversamento pedonale. Manca ancora molto per vedere completata questa opera, il cui cantiere doveva originariamente durare solo 120 giorni mentre invece da anni si sta attendendo di scrivere la parola fine.

