Incendi fino a Motta San Giovanni: chiuso il castello Santo Niceto

A causa del forte vento, l’incendio che venerdì 22 settembre è divampato nella zona sud di Reggio Calabria raggiungendo anche il territorio di Motta San Giovanni, ha superato le mura del Castello Santo Niceto interessando la vegetazione presente all’interno dell’antica fortezza bizantina.

Da una prima ricognizione non sembrano esserci danni alla struttura o al patrimonio archeologico e culturale. Tuttavia, in via precauzionale, al fine di poter meglio verificare l’impianto di illuminazione e lo stato degli arbusti e delle piante presenti, anche per scongiurare situazioni di possibile pericolo, il Castello Santo Niceto rimarrà chiuso fino a nuova disposizione e sono sospese tutte le visite già autorizzate.