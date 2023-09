Palmi, fioccano le maximulte per abbandono di rifiuti

Una lotta senza quartiere. Proseguono in modo serrato i controlli contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. La politica di tolleranza zero avviata da qualche settimana dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio in collaborazione con la Polizia locale e la ditta Muraca che si occupa della raccolta differenziata sul territorio di Palmi, continua a dare i suoi frutti.

«I controlli sui rifiuti abbandonati stanno continuando giornalmente» ha ricordato l’assessore con delega all’Ambiente, Alessandro Riotto, che ha passato in rassegna l’ormai quotidiano bollettino circa i risultati prodotti: «Qualcuno ha pensato bene di scaricare, in pieno centro, rifiuti vari anche riferibili ad un’officina meccanica. Prontamente siamo intervenuti con il supporto della Polizia locale e dei dipendenti della Muraca. Il risultato dei controlli? Profumatissime sanzioni (da 250 euro), il minimo per aver abbandonato maleodoranti e inquinanti rifiuti» il messaggio del componente della giunta.

La prassi adottata, sotto il coordinamento dell’assessorato all’Ambiente, è oramai nota: l’operatore della Muraca individua il sacco non conforme (sacco nero, sacco conferito nel giorno errato, sacco indifferenziato contenente rifiuti differenziabili); viene apposto un bollino sul sacco che informa l’utente sul motivo del mancato ritiro e lo invita a conferire nuovamente in modo corretto; successivamente, se il sacco non viene riportato in casa, la via ed il civico vengono segnalati alla Polizia locale, che interviene per sanzionare l’utente.

